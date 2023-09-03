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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

صدى البلد

أثارت لقطات لجسم طائر شاهده سكان خمس محافظات في تركيا، الجدل، بعد ان اكتشفوا أن اللقطات المتداولة لسقوط نيزك كبير.

شوهد الجسم الأخضر المتوهج، في المحافظات الخمس (ديار بكر والملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب) في جنوب شرق البلاد.

 

وظهر الجسم المتوهج محترق وذلك في الغلاف الجوي في محافظات، وقد ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا العديد من اللقطات التي تحتوي على جسم طائر، يتوهج باللون الأخضر المزرق ومع اقترابه من الأرض، قد انقسم الجسم إلى العديد من القطع، وبعد ثوانٍ  تحولت السماء  جنوب شرق تركيا بلون الظلام  مظلمة تمامًا مرة أخرى.

ولم تدل السلطات حتى الآن بأي بيان بشأن الحادث.

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