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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية وبدون إنترنت لسماع القرآن الكريم

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية وبدون إنترنت لسماع القرآن الكريم

يبحث الكثير من المسلمين عن تطبيقات مجانية وبدون إنترنت لسماع القرآن الكريم، وذلك للاستماع إليه في أي مكان وزمان دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

 وفيما يلي مجموعة من أفضل هذه التطبيقات:

 

• تطبيق آية

يعد تطبيق آية من أفضل التطبيقات المجانية لسماع القرآن الكريم، حيث يوفر تلاوات صوتية بصوت أشهر القراء، بالإضافة إلى المصحف المكتوب بالعديد من اللغات، وتفسير الآيات، وترجمة الآيات إلى العديد من اللغات.

• تطبيق القرآن الكريم

تطبيق القرآن الكريم هو تطبيق مجاني آخر لسماع القرآن الكريم، ويتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى العديد من الميزات، مثل إمكانية البحث عن الآيات، وإمكانية وضع علامات مرجعية على الآيات، وإمكانية حفظ السور التي تم قراءتها.

• تطبيق المصحف الذهبي

تطبيق المصحف الذهبي هو تطبيق مجاني وبدون إنترنت، ويتميز بالعديد من الميزات، مثل إمكانية قراءة القرآن الكريم بخط النسخ أو خط المصحف، وإمكانية اختيار القارئ المفضل، وإمكانية إضافة علامات مرجعية، وإمكانية حفظ السور التي تم قراءتها.

• تطبيق قرآن كريم صوت وصورة

تطبيق قرآن كريم صوت وصورة هو تطبيق مجاني وبدون إنترنت، ويتميز بإمكانية مشاهدة تلاوات القرآن الكريم بصوت أشهر القراء، بالإضافة إلى إمكانية قراءة القرآن الكريم بخط النسخ أو خط المصحف.

• تطبيق المصحف الشريف

تطبيق المصحف الشريف هو تطبيق مجاني وبدون إنترنت، ويتميز بالعديد من الميزات، مثل إمكانية قراءة القرآن الكريم بخط النسخ أو خط المصحف، وإمكانية اختيار القارئ المفضل، وإمكانية إضافة علامات مرجعية، وإمكانية حفظ السور التي تم قراءتها.

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