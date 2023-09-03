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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يشيد بالدور المجتمعي البارز لمؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية

صدى البلد

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم . 
وأشاد محافظ الشرقية - خلال اجتماعه اليوم /الأحد/ - مع عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية .
ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لـ ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة أبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى ( الملاك - النمرة - الحرية - رمسيس - أبو عزباوي - الكوبري ) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية .
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 750 وصلة مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد لافتا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي .
ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن المساجد تمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتُرسي وسطية الإسلام السمحة .
جاء ذلك خلال تهنئته الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لحصول 5 مساجد بمراكز ومدن " الزقازيق – بلبيس – العاشر من رمضان – صان الحجر " على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة أ مشيداً بدور مديرية الأوقاف في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف . 
ومن جانبه، أوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استمرار المديرية في تكثيف الجهود لإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية وتحسين الأحوال المادية والعلمية للائمة لإظهار صورة رجل الدين بالشكل الأمثل لأداء دورهم الدعوي لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحه .
ومن ناحيته أشار الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، إلى حصول مسجد الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود بمدينة بلبيس ومسجدي زاد المعاد والرحمة بمدينة العاشر من رمضان ومسجد الرحمن الرحيم بمدينة صان الحجر ومسجد الفتح بمدينة الزقازيق على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة (أ) والتي لا تمنح إلا للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزاً دعوياً ومعمارياً بواقع 90 % فأكثر وذلك بعد تكثيف الجهود والعمل المستمر على مدار الساعة دعوياً وإدارياً من خلال تنظيم الأنشطة الدينية للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال .

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