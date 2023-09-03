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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات بالأرقام| تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. «الحقوق والآداب والتربية» الكليات الأكثر بحثًا

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

كليات الحقوق والاداب الاكثر بحثا في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 حيث كثف طلاب الثانوية العامة عن أماكن شاغرة بكليات الحقوق .

12جامعة بها كليات حقوق متاحة لطلاب المرحلة الثالثة
 

كليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 حيث توجد أماكن شاغرة في أكثر من 12 جامعة مصرية انتساب موجه ويرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الالتحاق بـ كليات الحقوق لشغفهم بالالتحاق بالسلك القضائي .
 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كليات الحقوق

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب المرحلة الثالثة والراغبين فى الالتحاق بكلية الحقوق حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف

كليات الحقوق
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه مدينة السادات
حقوق انتساب موجه بنها
حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

كليات الحقوق
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الثالثة ، حيث استمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمدة ثلاثة أيام، ويترقب الطلاب نتيجة مرحلة الثالثة بعد  انتهاء فترة تسجيل الرغبات 

 

 

الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

 

يستعرض موقع صدي البلد، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة ويمكن للطلاب معرفة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والادبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا فتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها.
 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023من تنسيق الجامعات 2023

 

مفاجأة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2023 يمكن الالتحاق بكليات الآداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الأدبية التي اتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري، ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .
 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
 

تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وأكد أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الأدبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023  جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023   لطلاب الشعبة العلمية خدمة اجتماعية 56.35% والحقوق انتساب موجه % والآداب انتساب موجه 61% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 50.9%  ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

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