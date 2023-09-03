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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشارك بفعاليات الجلسة التمهيدية لمنتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى فاعليات الجلسة التمهيدية لمنتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة والذى سيعقد خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان " اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية " بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة .
ويشارك محافظ القاهرة فى المنتدى ضمن وفد مصر الذى يترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ويضم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية . 
ويمثل المنتدى منصة هامة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية للتغلب على التحديات العالمية المشتركة التى تعرقل عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية ، ويهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية .
ويستعرض الوفد المصرى خلال المنتدى جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التراث الطبيعى والثقافى فى جميع المدن السياحية المصرية لتحقيق أهداف السياحة المستدامة المتعلقة بتعزيز الجدوى الاقتصادية .

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خالد عبد العال محافظ القاهرة

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