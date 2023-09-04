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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمي لهاتف فيفو المميز Vivo 29

هاتف فيفو Vivo V29
هاتف فيفو Vivo V29

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز Vivo V29 في السوق العالمية في 7 سبتمبر المقبل، حيث تشير التسريبات أن الهاتف سيحصل على إصدار وشيك في عدد كبير من الدول منها الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف عالميا. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن فيفو ستطلق Vivo V29 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة في أكثر من 39 دولة بما في ذلك الهند، كما سيبدأ سعره من حوالي 389 دولارا أمريكيا. 

   

ويأتي هاتف فيفو Vivo V29 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، مع دقة تبلغ 1260 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف فيفو Vivo V29 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED دائري في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V29 على بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة تتدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، مع سمك للهاتف 7.46 ملم، ووزن 186 جرامًا.    

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo V29 بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير FunTouch OS 13. 

 

 

 

 

 

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