أحمد ياسين: الاتحاد السكندري بوابتي للعودة إلى منتخب مصر

قال أحمد ياسين لاعب الاتحاد السكندري، إنه سعيد بما قدمه مع البنك الأهلي، خلال الفترة الماضية، إلا أن خطوة انتقاله إلى زعيم الثغر، تعد فارقة في مسيرته.

وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التفاوض بينه وبين الاتحاد السكندري استغرق الوقت، لكن دون أي عقبات واجهته مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأشار إلى أنه خاض أول مران له مع الاتحاد السكندري، الذي يتطلع إلى العودة ضمن صفوف منتخب مصر مرة أخرى، وهو بقميص زعيم الثغر، مؤكدًا أن مشاركاته قلت في وجود بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي.

وأوضح أنه اجتمع مع بابا فاسيليو أكثر من مرة، وكشف له عن أسباب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في صفوف الفريق، إلا أنه يحترم وجهة نظره، مشددًا أن الاتحاد السكندري سيكون بوابته في العودة إلى منتخب مصر.

واختتم تصريحاته، بأنه يمني النفس في الظهور بأفضل صورة مع زعيم الثغر خلال الموسم الجديد، مؤكدًا تواصل الجهاز المعاون لمنتخب مصر معه في الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، لكنه لم ينضم لقلة مشاركاته مع البنك.

https://www.youtube.com/watch?v=_eFHvX9bSFg