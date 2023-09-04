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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج كوالكوم وكاميرا 64 ميجابيكسل.. أفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 9 Pro

يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من الشباب على قدرات الهاتف ومواصفاته المميزة، حتى يكون ملائما للاستخدام لساعات طويلة مع معالج قوي وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى شاشة مميزة تتحمل الأفلام ذات الجودة العالية مع كاميرا فائقة للتصوير. 

 

ويعد هاتف Realme 9 Pro واحدا من أفضل هواتف شركة ريلمي الصينية مع إمكانات مميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب للشباب، حيث يتمتع الهاتف بمعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع كاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل.   

 

وجاء هاتف ريلمي Realme 9 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.6 بوصة، ودقة 1080 × 2412 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع ميزة HDR10، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.  

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme 9 Pro  كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة  f/1.8 ، وكاميرا ultrawide بعدسة واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل وميزات HDR و panorama، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 9 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع ألوان الأسود والأزرق والأخضر.  


ويعمل هاتف ريلمي Realme 9 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية ووحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 619، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2 سعة 128 جيجابايت.

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 9 Pro في السوق المصري بحوالي 8 آلاف و 101جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف السعر من متجر لآخر.

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