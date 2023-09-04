بعد حظرها في بعض المدارس الأمريكية.. OpenAI تعلن عن ChatGPT للمعلمين

أعلنت شركة OpenAI عن دليل جديد للمعلمين لاستخدام ChatGPT في الفصول الدراسية وذلك بعد حظر أداة الذكاء الاصطناعي في عدد من المدارس الأمريكية، حيث يبدو أن الشركة تهدف إلى استرضاء شريحة المعلمين الذين بدا أنهم مستبعدون.

وبحسب تقرير من Analytics India Mag فإن الدليل الذي تم إصداره حديثًا يحتوي على المطالبات الموصى بها، ونظرة عامة على أداء ChatGPT وقيودها، وفعالية الذكاء الاصطناعي، ومناقشة حول التحيزات.

وفي مدونة الإعلان، شاركت الشركة أيضًا حالات استخدام من المدرسين الذين كانوا يستخدمون بالفعل ChatGPT للمساعدة في التدريس، بدءًا من إنشاء الاختبارات القصيرة والاختبارات وخطط الدروس من مواد المناهج الدراسية وحتى تصميم المحادثات الصعبة التي تمثل لعب الأدوار.

ونظرًا لأن المعلمين يستخدمون ChatGPT بالفعل، فإن "دليل المعلم" الذي أصدرته OpenAI هو مجرد مجموعة من ميزات ChatGPT التي تم تسليط الضوء عليها لتشجيع المعلمين، وتطبيع فكرة استخدام روبوت الدردشة في مجال التعليم.

مع حدوث التحول التعليمي، قامت OpenAI بسلسلة من إطلاق المنتجات والميزات التي تستهدف المتخصصين من مختلف المجالات، ومن خلال استهداف الهدف من خلال استهداف المجموعة المناسبة من المجموعات، تشق شركة OpenAI طريقها من خلال اعتماد المنتج.

بيل جيتس يرى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء

ومؤخرا، قال الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرًا شاملًا في العملية التعليمية حيث يمكنه أن يكون بمثابة مُعلم كُفْء.

ويرى جيتس أن الذكاء الاصطناعييمكنه تصنيف المقالات، حيث يمكن لبرامج الدردشة الآلية مساعدة المعلمين المثقلين بالعمل وتساعد في "سد فجوة التعليم" للطلاب ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم



وأضاف أنه لكي يحدث ذلك ، ستحتاج برامج التدريس الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى دمج التعليقات الواردة من المعلمين الفعليين حول أفضل السبل التي يمكن أن تساعدهم بها التكنولوجيا في أداء وظائفهم، بحسب شبكة CNBC.

دراسة تكشف أن 50 % من إجابات ChatGPT خاطئة



وفي الوقت الذي تصر فيه شركة OpenAI على توسيع نطاقات ChatGPT في مجال التعليم، توصلت دراسة حديثة في جامعة "Purdue" بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الإجابات التي تقدمها أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT خاطئة بنسبة تزيد عن 50٪ .

وكانت أكثر من نصف إجابات ChatGPT غير صحيحة، وأن قدراتها اللغوية المتقدمة تمكنت من تضليل جزء كبير من المشاركين، وقام فريق البحث بفحص 517 سؤالاً برمجيًا تم الحصول عليها من Stack Overflow وقاموا بتقييم جوانب مختلفة من ردود ChatGPT ، بما في ذلك الدقة والاتساق والشمولية والإيجاز.

وأظهرت نتائج التقييم صدمة كبيرة ، حيث تم الكشف عن أن 52٪ من الإجابات المقدمة كانت غير دقيقة ، وأن 77٪ منها كانت طويلة بلا داع.