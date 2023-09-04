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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: استفتاءات الرابطة مضروبة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استفتاءات رابطة الأندية المحترفة "مضروبة"، مشيرا إلى أنه يتمنى معرفة أي معلومة عن الرابطة التي أصبحت أخبارها "سر حربي".

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رابطة الأندية تحاول الابتعاد عن وسائل الإعلام ولا أحد يعرف عنهم أي شيء".

 

وأضاف: "لا نعلم أي شيء عن الرابطة سوى من الاستفتاءات المضروبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وزاد: "اين يجتمع مسئولي الرابطة وماذا يفعلون الآن، نعرف مواعيد البطولات ومواعيد الدوري من عامر حسين الذي يتواجد خارج الرابطة".

 

وأتم: "نريد وجود تواصل بين الإعلام والرابطة ونوجه له الدعوة لان يكون هناك تواصل بدلا من حالة السرية والابتعاد الدائم عن وسائل الاعلام".

الإعلامي محمد شبانة الاستفتاءات الأندية المحترفة التواصل الاجتماعي

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