شبيه الـ iPhone.. احصل على موبايل شاومي بـ 5300 جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف شاومي Redmi 12 بخصم يقدر ب 40 يورو ليصل سعره بعد الخصم إلى 160 يورو (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري).



مواصفات موبايل شاومي Redmi 12 شبيه ال iPhone

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Redmi 12 في شهر يونيو 2023. يتميز الهاتف بتصميم أنيق شبيه بهواتف iPhone، مع شاشة كبيرة بدقة عالية ومعالج قوي وكاميرا ممتازة.

التصميم

يأتي هاتف Redmi 12 بتصميم أنيق ورائع. يتميز الهاتف بشاشة منحنية من الجانبين بحجم 6.79 بوصة. تتميز الشاشة بدقة +Full HD وبمعدل تحديث 90 هرتز. يوجد ثقب صغير في أعلى وسط الشاشة للكاميرا الأمامية.

المعالج

يعمل هاتف Redmi 12 بمعالج ميديا تيك Helio G88 ثماني النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز. يُعد هذا المعالج أحد أقوى المعالجات في الفئة الاقتصادية.

الذاكرة

يتوفر هاتف Redmi 12 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

الكاميرا

يأتي هاتف Redmi 12 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و 8 و 2 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8. تتميز الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 وهي كاميرا واسعة الزاوية. تتميز الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وهي كاميرا ماكرو.

البطارية

يأتي هاتف Redmi 12 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

عيوب هاتف Redmi 12

يعاني هاتف Redmi 12 من بعض العيوب البسيطة، مثل:

• لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

• لا يدعم الهاتف شهادة مقاومة للماء.

يعد هاتف Redmi 12 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرا ممتازة، وبسعر مناسب.