انتهز الفرصة.. خصم 2700 جنيه على أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف شاومي الأحدث للفئة المتوسطة Poco F5 بخصم يقدر ب 80 يورو (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 400 يورو.

Poco F5 هو هاتف ذكي متوسط المدى من شركة Xiaomi، تم إطلاقه في يوليو 2023. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة +Full HD ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7+ Gen 2 ثماني النواة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

فيما يلي مواصفات Poco F5 بشكل أكثر تفصيلاً:

• الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة +Full HD (2400 × 1080 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز، وحماية Corning Gorilla Glass 5.

• المعالج: معالج Snapdragon 7+ Gen 2 ثماني النواة بتردد 2.91 و 2.49 و 1.8 جيجاهرتز.

• الذاكرة: 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

• الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (واسعة للغاية) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

• نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 13.

من أبرز مميزات هاتف Poco F5:

• الشاشة الكبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز.

• المعالج القوي Snapdragon 7+ Gen 2.

• الكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 64 ميجابكسل.

• البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

ومن أبرز عيوب الهاتف:

• عدم دعم الشحن اللاسلكي.

• عدم وجود مقاومة للماء والغبار.