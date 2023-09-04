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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل مؤتمر Apple.. مميزات iOS 17 الجديد

قبل مؤتمر Apple..مميزات
قبل مؤتمر Apple..مميزات iOS 17 الجديد

أعلنت شركة آبل Apple رسميا عن مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة القادمة لمستخدمي هواتف آيفون iPhone في وقت لاحق من العام الجاري 2023، وذلك خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمرها للمطورين لهذا العام WWDC 2023، وتتضمن مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة تحديثات على تجربة الاتصال وإجراء المكالمات عبر فيس تايم FaceTime والرسائل، بالإضافة إلى ميزة جديدة تسهل مشاركة بيانات الاتصال باسم NameDrop، إلى جانب تحسينات على لوحة المفاتيح توفر سرعة ودقة أكبر للكتابة، كما يوفر تحديث ىي أو إس 17 أيضا تطبيقا جديدا لليوميات باسم Journal. 

 

ما هي مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة لايفون ؟

 

 أفضل مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة القادمة لهواتف آيفون: 

 

– تحويل البريد الصوتي لنص مباشر على الشاشة Live Voicemail

وتتضمن مميزات iOS 17 اي او اس 17 التي تركز على تجربة الهاتف الأساسية في هواتف ايفون أيضا ميزة Live Voicemail، وهي الميزة التي تحول البريد الصوتي مباشرة أو آنيا إلى نص يظهر على الشاشة عند الطرف المستلم، وذلك لفهم السياق وتحديد مدى أهمية الرد على المكالمة أو الاتصال مباشرة أو تأجيل ذلك، وتؤكد آبل أن المحتوى النصي للبريد الصوتي يبقى على الهاتف نفسه للحفاظ على الخصوصية، مع التعرف على المكالمات المزعجة وعدم ظهورها في البريد الصوتي المباشر، وعند تفعيل ميزة كتم الرنين للمكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، سترسل آبل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي المباشر تلقائيا دون رنين. 

– تخصيص شاشة الاتصال للتعبير عن كل مستخدم 

واختارت آبل تعزيز تجربة الاتصال في هواتف آيفون في التحديث الجديد  iOS 17 آي أو إس 17، حيث يضيف التحديث الجديد إمكانية تخصيص شاشة الاتصال، بحيث يظهر ما يعبر عن المستخدم وشخصيته عند الاتصال بشخص آخر.

ومن خلال الميزة التي تطلق عليها آبل اسم Contact Posters ملصقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف في آيفون، يمكن للمستخدم إنشاء خلفية خاصة تعبر عنه تظهر عند الاتصال بطرف آخر، وذلك عبر إضافة صورة خاصة له أو ميموجي، مع إمكانية اختيار خط ولون خاص للاسم، وأكدت آبل أن خلفيات الاتصال الجديدة ستتوفر أيضا لتطبيقات الاتصال الخارجية إلى جانب تطبيق الاتصال الرئيسي في الهاتف. 

تحسينات ومميزات جديدة لتطبيق الرسائل iMessage في iOS 17

• خيار يسمح للعائلة والأصدقاء بالاطمئنان عليك: حيث يوفر التحديث الجديد لتطبيق الرسائل في آي أو إس 17 ميزة باسم Check-in بمجرد إرسالها للطرف الآخر سواء صديق أو أحد أفراد العائلة يحصل على تنبيه عند الوصول لموقع جغرافي محدد مثل المنزل، وفي حالة التوقف دون سبب واضح يمكن لهذا الصديق طلب تأكيد الوصول وعند عدم الرد يرسل الهاتف تلقائيا الموقع الجغرافي ومستوى البطارية وحالة الاتصال بالشبكة. 

• جميع تطبيقات iMessage الخاصة بك في مكان واحد: بحيث يمكن الوصول إلى جميع تطبيقات iMessage بسهولة مثل إرسال الصور أو الرسائل الصوتية أو الموقع الجغرافي وغيرها من خلال النقر على زر + بجوار المكان المخصص لكتابة الرسائل، مع السحب للأعلى للوصول لجميع التطبيقات.

• التمرير للرد: كما يوفر التحديث الجديد سهم للانتقال مباشرة للرسالة الأولى التي لم يراها المستخدم في المحادثة، بالإضافة لدعم التمرير إلى اليمين للرد مباشرة على أي رسالة. 

• تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية: ويحول تطبيق الرسائل في iOS 17 الرسائل الصوتية لرسائل نصية، وهو ما يوفر التعرف على محتوى الرسائل الصوتية عند التواجد في مكان أو في وقت لا يمكن الاستماع إليها. 

• تسهيل البحث عن الرسائل: وذلك من خلال فلاتر ذكية للبحث تسهل البحث داخل الرسائل والعثور على الرسائل أسرع.
• مشاركة الموقع الجغرافي لحظيا: بحيث يظهر الموقع الجغرافي لحظيا داخل تطبيق الرسائل عند مشاركة المستخدم موقعه في رسالة، وذلك دون الحاجة لفتح تطبيق الخرائط للتعرف على الموقع الجغرافي. 

iOS iOS 17 Apple آبل WWDC FaceTime NameDrop

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