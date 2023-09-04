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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس غرفة الجيزة التجارية يتابع استعدادات انطلاق معارض "أهلا مدارس" 15 سبتمبر

صدى البلد

عقدت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض "أهلا مدارس" بمحافظة الجيزة فى 15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من العارضين.

وقال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن معارض أهلا مدارس من أهم المعارض الجماهيرية التي تلبي احتياجات المواطن من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجميع مراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن بعض المنتجات الغذائية، وكل ذلك بخصومات حصرية وأسعار منافسة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المحلات التجارية.

وأضاف الشاهد خلال كلمته بالاجتماع الذي انعقد مساء أمس، أنه سيتم افتتاح خمس معارض رئيسية في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و 6 أكتوبر، وإمبابة، لافتا إلى تبني الغرفة خطة لمضاعفة عدد المعارض خلال العام المقبل، لتغطي كافة مناطق المحافظة لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة.

ودعا رئيس الغرفة جميع العارضين إلى وضع أقل نسبة من هوامش الأرباح وتقديم خصومات كبيرة لتوفير المنتجات إلى أبناء المحافظة بأسعار في متناول الجميع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا على الدور المجتمعي لأعضاء غرفة الجيزة التجارية في تقديم خدمات حقيقية للمواطنين من خلال المشاركة في معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة مثل معرضي أهلا رمضان وأهلا مدارس وغيرها.

وتابع أن الغرفة من جانبها ستوفر للعارضين أماكن مجهزة للعرض وحملات دعاية مكثفة مجانا ودون أي رسوم، كما شدد على استعداد مجلس إدارة الغرفة لتقديم أي دعم مادي إضافي مطلوب مقابل خروج المعرض في أفضل صورة ممكنة وتحقيق هدفه المرجو في بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار أقل من السوق لسكان المحافظة تخفيفا للأعباء الاقتصادية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن حملات الدعاية لمعرض أهلا مدارس هذا العام ستكون متميزة حيث سيتم لأول مرة الاستعانة بالشاشات الإعلانية الإلكترونية الضخمة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، والإعلان عن مناطق إقامة المعارض بشكل واضح ومعروف مع توفير كافة التيسيرات المطلوبة لوصول المواطن إلى مكان المعرض.

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