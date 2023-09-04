عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023| خبر عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

ومن جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023  

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها الان : ترقبوا رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم. 

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس للعام الدراسي ،  2022/ 2023

وأشارت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر منذ قليل ، أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة 

وبلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 التي اعتمدها وزير التربية والتعليم منذ قليل 89.04%.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

  • ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/
  • ادخل على الخدمات الالكترونية واختر منها بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/
  • اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على زر عرض النتيجة
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني الثانوية العامة الدور الثاني الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ترشيحاتنا

بحضور شيوخ وعمداء القرية.. تشييع جثمان خالة أحمد شوبير بشبرا النملة|صور

بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب

مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة

انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم .. اعرف موقف لاعبي الأهلي

رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: حكومة جديدة خلال أيام وعفو عن السجناء

لموظفي القطاع الخاص| ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مرتبك في مدة الإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

فيديو

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ