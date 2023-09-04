رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023| خبر عاجل من التعليم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ومن جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها الان : ترقبوا رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس للعام الدراسي ، 2022/ 2023

وأشارت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر منذ قليل ، أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة

وبلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 التي اعتمدها وزير التربية والتعليم منذ قليل 89.04%.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023