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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد غد.."الأوبرا" تستهل موسمها الفني الجديد بحفل "باريس أوفنباخ" على المسرح الكبير

صدى البلد

تستهل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، موسمها الفني الجديد (2023 - 2024)، بحفل كلاسيكي يأتي بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة في المركز الثقافي الفرنسي، ويحمل عنوان "باريس أوفنباخ"، ويحييه أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك مساء بعد غد/الأربعاء/، على المسرح الكبير بالأوبرا.
وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الإثنين/- أنه من المقرر أن يستضيف الحفل، السوبرانو بأوبرا باريس كارولين دوما، وعازف الفيولينة سيزار فيليف، ويشارك خلاله نجوم فرقة أوبرا القاهرة، السوبرانو تحيه شمس الدين ومنى رفلة وداليا فاروق ودينا إسكندر ، والميتزوسوبرانو ليلى ابراهيم، والتينور جورج ونيس، والباص باريتون رضا الوكيل مع كورال أوبرا القاهرة بقيادة مينا حنا. 
وأوضح البيان أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مختارات من أهم أعمال المؤلف الفرنسي جاك أوفنباخ منها: "لابيريكولا، دوقة جيرولستين، حكايات هوفمان، هيلين الجميلة، الحياة الباريسية، أورفيوس في الجحيم، وقطاع الطرق" إلى جانب تشاردس لـ فيتوريو مونتى وتأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسينيه، مشيرا إلى أن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت الإبداعية منها عروض متنوعة للفرق التابعة، إلى جانب استضافة فرق محلية وعالمية متخصصة في مختلف أشكال الفنون الجادة. 
يذكر أن المؤلف الموسيقي وعازف التشيللو جاك أوفنباخ (1819- 1880) ولُقب باسم "موتسارت الشانزليزيه" واعتبره النقاد صانع الموسيقى المرحة والساخرة، كما لُقب بـ"ملك الأوبريت"، حيث كتب حوالي 100 عمل في هذا القالب، ولأعماله قيمة فنية وتاريخية، حيث نجح بلمساته في إضفاء أجواء المرح على المجتمع الفرنسي.
 

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