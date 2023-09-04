بالذكاء الاصطناعي.. اليونان تعمل مع إسرائيل للكشف المبكر عن حرائق الغابات

قال رئيس الوزراء اليوناني، يوم الاثنين، إن اليونان تعمل مع إسرائيل على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تساعد في الكشف المبكر عن حرائق الغابات الخطيرة.

وبعد محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس في العاصمة القبرصية نيقوسيا، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس أيضًا إنه يمكن ضم إسرائيل إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمبادرات الحماية المدنية لتنسيق جهود مكافحة الحرائق بشكل أفضل.

وفقا لما نشرته أسوشيتد برس، إسرائيل وقبرص من بين العديد من الدول التي أرسلت طائرات وطواقم إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في اليونان التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك أكبر حريق من نوعه في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق والذي أودى بحياة 20 شخصًا.

قال ميتسوتاكيس إن اليونان يمكن أن تكون بمثابة أرض اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية في الكشف المبكر عن حرائق الغابات. وقال ميتسوتاكيس: نحن نتحدث بالفعل مع إسرائيل حول الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستوفر لنا قدرات الكشف المبكر.

قال نتنياهو إن الزعماء الثلاثة ناقشوا الذهاب إلى ما هو أبعد من إرسال طائرات وطواقم إطفاء الحرائق من خلال نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر.

تبحث إسرائيل وقبرص في خطط لإنشاء خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي البحري من كلا البلدين إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط حيث سيتم تسييله للتصدير عن طريق السفن.

قال خريستودوليدس: "اتفقنا على أن الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يشكلان ركيزة أساسية للتعاون في المنطقة، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة وانعدام أمن الطاقة، خاصة في أوروبا، مما يملي الحاجة إلى تنويع الطاقة وزيادة الترابط".