ألمانيا وأمريكا..طلب صعب من أوكرانيا في ظل الحرب

ذكرت مصادر لموقع أوكرينفورم، أن مسئولين ألمان، يرون أنه بات من المهم بالنسبة لأوكرانيا إجراء الانتخابات، لأن ذلك مؤشر على الديمقراطية.

وقالت أوكرينفورم، أن المسئولين الألمان، لم يذكروا بشكل مباشر ما إذا كانوا مستعدين للضغط على كييف لدعوة المواطنين إلى الذهاب إلى مراكز الانتخاب وتنظيم انتخابات في ظروف الحرب.

ورد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستيفن هيبستريت على سؤال بهذا المعنى، حول أي ضغوط محتملة.

قال "من حيث المبدأ، نعتقد أن قيم التعبير الديمقراطي عن الإرادة والانتخابات صحية، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الوضع الخاص، فأوكرانيا في حالة حرب منذ أكثر من 18 شهرًا نتيجة للهجوم الروسي، وهي مضطرة للدفاع عن نفسها".



وصرح " على الرغم من الحرب، فإن الحكومة الالمانية تولي أهمية كبيرة لإجراء الانتخابات وصحة الأحكام الدستورية".

كما ويطالب المسؤولون الأمريكيون أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية (والتي ينبغي إجراؤها في الظروف العادية في ربيع عام 2024).

كما أعربت بعض العواصم الأخرى عن طلبات مماثلة.