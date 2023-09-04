عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا وأمريكا..طلب صعب من أوكرانيا في ظل الحرب

قتال محتدم في أوكرانيا
قتال محتدم في أوكرانيا

ذكرت مصادر لموقع أوكرينفورم، أن مسئولين ألمان، يرون أنه بات من المهم بالنسبة لأوكرانيا إجراء الانتخابات، لأن ذلك مؤشر على الديمقراطية.

وقالت أوكرينفورم، أن المسئولين الألمان، لم  يذكروا بشكل مباشر ما إذا كانوا مستعدين للضغط على كييف لدعوة المواطنين إلى الذهاب إلى مراكز الانتخاب وتنظيم انتخابات في ظروف الحرب.
ورد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستيفن هيبستريت على سؤال  بهذا المعنى، حول أي ضغوط محتملة.

قال "من حيث المبدأ، نعتقد أن قيم التعبير الديمقراطي عن الإرادة والانتخابات صحية، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الوضع الخاص، فأوكرانيا في حالة حرب منذ أكثر من 18 شهرًا نتيجة للهجوم الروسي، وهي مضطرة للدفاع عن نفسها".


وصرح "  على الرغم من الحرب، فإن الحكومة الالمانية تولي أهمية كبيرة لإجراء الانتخابات وصحة الأحكام الدستورية".

كما ويطالب المسؤولون الأمريكيون أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية (والتي ينبغي إجراؤها في الظروف العادية في ربيع عام 2024).
كما أعربت بعض العواصم الأخرى عن طلبات مماثلة.

 

مسئولين ألمان لأوكرانيا الانتخابات الديمقراطية الألمان ظروف الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

هل تنهي محاكمات ترامب مشواره السياسي للبيت الأبيض؟

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهاجم إيران لهذا السبب

البرهان يعود إلى الخرطوم بعد لقائه سلفا كير في جوبا

ثورة قادمة للسفر إلى الكواكب البعيدة.. علماء يبتكرون وقودا للعيش في الفضاء

رئيس الجابون الجديد.. مسيرة عسكرية لم يتوقع معها أحد وصوله للسلطة.. صور

صواريخ توروس .. اتهامات للمستشار الألماني بمنع وصولها إلى أوكرانيا.. فما السبب؟

فضائح كبيرة..ما وراء إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. الأمر يتجاوز طرد المسئول بكثير

بوتين: نريد استخدام عملاتنا الوطنية في التجارة المشتركة مع ‎تركيا

ترشيحاتنا

أبرزهم نجم الفريق..4 شخصيات مفاجأة تخوض انتخابات الزمالك.. تفاصيل

أثار الجدل بعمرة البدل..البلوجر أمير منير يدافع عن نفسه بعد هجوم السوشيال ميديا

فخ غير متوقع.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

بعد تحويله مقلبا للنفايات.. ماذا حدث لسور مجرى العيون؟|إجراءات عاجلة من الحكومة

تأكيدًا لـ صدى البلد.. طارق حامد إلى ضمك رسميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ