هو اللي كسر العجلة.. كهربا يشارك جمهوره أجواء ترفيهية رفقة إمام عاشور

شارك محمود كهربا، نجم الأهلي، جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أجواء ترفيهية من معسكر الأهلي.

وظهر كهربا وهو يقود دراجة، ويجلس أمامه إمام عاشور، وعلق على الصور: “إمام اللي كسر العجلة، اجري يا إمام”.

واقترب النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقة هجومية أجنبية، في إطار تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يستهدف تعزيز هجومه

ويسعى النادي الأهلي جاهدًا لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابةً لرغبة المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، الذي يستعد لبداية الموسم الجديد.

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