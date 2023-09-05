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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم يكشف تفاصيل خاصة بشأن نظام الدوري وتطوير التحكيم وملف الجماهير

صدى البلد

أكد اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يقوم بعمل معسكرات حاليا لتطوير منظومة التحكيم، وحرصًا على صالح الكرة المصرية، سندعمه وننتظر النتائج ونقيم أدائه خلال الموسم المقبل، رغم أنني كنت مُعارضا لوجود شخص أجنبي في إدارة اللجنة لكن الاتحاد المصري لكرة القدم يريد التطوير للمنظومة.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "يجب أن نحترم تعاقدات المنظومة الرياضية، وجهة نظري لم تتغير، بأنني أرفض رئاسة حكم أجنبي للجنة الحكام، لكن وجب علينا الانتظار للموسم المقبل ومشاهدة الأمور على الطبيعة وتقييم بيريرا".

وأضاف: "كان يجب محاسبة الشخص الذي تعاقد مع كلاتنبرج الذي تعاقد معه وكبد خزينة اتحاد الكرة أموال من خزائن الدولة، لذلك علينا الانتظار في الوقت الراهن لتقييم بيريرا".

وأكمل: "رابطة الأندية المحترفة خلال الموسمين الماضيين نجحوا في إنهاء الدوري في موعد جيد وهناك التزام وشكل مختلف للدوري بخلاف المواسم السابقة، ولجنة المسابقات وعامر حسين لديهم أزمة كبيرة في ظل ضغط المباريات، والأسوأ عندما نتسلم مواعيد مباريات الأجندة الخاصة بالبطولات القارية وكذلك هناك ضغوط رهيبة على لجنة المسابقات".

وزاد: "الأهلي هو الوحيد الذي يعاني من الضغوط خصوصا أنه سيكون كل البطولات في الموسم الجديد، ولكن سبق وقمنا بعمل الدوري مجموعتين في 2014، وكانت تجربة غير ناجحة، ولا يوجد دوري قوي من دور واحد، أما النظام المقترح فهو سيوفر 7 جولات، لكن من الوارد ضغط المباريات لكن نريد بطولة قوية مع إمكانية امتداد الموسم لشهر سبتمبر 2024".

وتابع: "لمصلحة الكرة المصرية يجب أن يكون الدوري بنظامه الطبيعي، ولن نقوم بعمل أي تغييرات في نظام الدوري، رغم كثرة البطولات لكن قادرين على تسيير الأمور بشكل جيد، ولم نطالب الأندية بتوقيع أي إقرارات بخصوص الجماهير، والجهات الأمنية هي المسئولة عن هذا الملف، وهناك جهود كبير لزيادة الأعداد الجماهيرية وهناك دراسة لتغليظ العقوبات حال الخروج عن النص لمحاربة أي سلوكيات خاطئة".

وأضاف: "هناك تنسيق مع الجهات الأمنية لزيادة الاعداد الجماهيرية بنسبة معينة، خصوصا أن التجربة في الموسم الماضي كانت جيدة، ولم يخرج عن النص سوى حالات معدودة، لذلك الانطباع لدى الأمن كان جيد، ويوم 11 سبتمبر موعد القرعة سيكون الإعلان عن العدد الذي سيحضر الجماهير، وغير صحيح ما يتردد حول شراء الجماهير لتذاكر فرق أخرى".

وأكد: "لدينا ملاعب جيدة في مصر، ولا يجب مقارنتها بالطفرة التي حدثت في الدول الأخرى، لكن هناك تطور ملحوظ، وسنرى ملعب عالمي في العاصمة الإدارية، ونريد تطوير مسابقة الدوري قدر الإمكان، وقمنا ببيع حقوق تسمية الدوري وسيتم توزيع الأموال بالتساوي عدا جزء يذهب لبطل المسابقة، وهو جهد محترم من أعضاء الرابطة الذين بذلوا جهد كبير في هذا الملف".

واستمر: "هناك محاولات مستمرة من جانب الرابطة لدعم الأندية الشعبية، الموسم الماضي فقدنا ناديي غزل المحلة وأسوان بعد هبوط للدرجة الأدنى".

وأتم: "سيكون هناك خبر جديد بشأن الجماهير سيتم إعلانه يوم القرعة، ورابطة الأندية لم تصدر بيانا رسميا بشأن أي استفتاء، ومن بداية الموسم سيكون هناك جوائز وفقا لرؤية فنية".

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