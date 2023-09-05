عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

هاتف أوبو Oppo A38
هاتف أوبو Oppo A38

ظهر هاتف Oppo A38 من شركة أوبو الصينية على الموقع الرسمي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ذات سعة كبيرة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو Oppo A38 بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، مع جودة +HD، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى وجود نوتش على شكل قطرة ماء مخصصة للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A38 كاميرا مزدوجة في الخلف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وضبط تلقائي للصور، والكاميرا الثانية مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A38 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن  بقدرة 33 وات مع شاحن بتقنية SuperVOOC كما سيحصل الهاتف على تحديثات لمدة عامين ونصف من التحديثات. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A38 بمعالج من نوع Helio G85 من شركة Mediatek ميديا تيك،     ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت. تتيح فتحة micro SD مساحة تخزين إضافية تصل إلى 1 تيرابايت.

 

كما يتميز  هاتف أوبو Oppo A38 بعدد من الإمكانيات منها بطاقة SIM المزدوجة، ومقبس صوت 3.5 ملم وأحدث Bluetooth 5.3 وجميع معايير GNSS الرئيسية، مع ألوان الأسود والذهبي، لكن لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن السعر والتوافر، ولكن من المتوقع أن يصدر الهاتف بسعر مناسب للغاية. 

oppo A38 شركة اوبو دولة الإمارات العربية المتحدة الامارات العربيه المتحده أوبو Oppo A38 مواصفات أوبو Oppo A38 سعر أوبو Oppo A38 هاتف Oppo A38 أوبو هواتف أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

ترشيحاتنا

قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟

لإثارة البلبلة.. المتحدة للخدمات الإعلامية: اللائحة المتداولة عن تقسيم الفنانين غير حقيقية

كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

لهذه الأسباب.. الأهلي ينفي التفاوض مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي

برعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية| اليوم

لدعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا.. من كشف عن زيارة كيم جونج أون لموسكو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ