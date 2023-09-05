كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

ظهر هاتف Oppo A38 من شركة أوبو الصينية على الموقع الرسمي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ذات سعة كبيرة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو Oppo A38 بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، مع جودة +HD، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى وجود نوتش على شكل قطرة ماء مخصصة للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A38 كاميرا مزدوجة في الخلف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وضبط تلقائي للصور، والكاميرا الثانية مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A38 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقدرة 33 وات مع شاحن بتقنية SuperVOOC كما سيحصل الهاتف على تحديثات لمدة عامين ونصف من التحديثات.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A38 بمعالج من نوع Helio G85 من شركة Mediatek ميديا تيك، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت. تتيح فتحة micro SD مساحة تخزين إضافية تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يتميز هاتف أوبو Oppo A38 بعدد من الإمكانيات منها بطاقة SIM المزدوجة، ومقبس صوت 3.5 ملم وأحدث Bluetooth 5.3 وجميع معايير GNSS الرئيسية، مع ألوان الأسود والذهبي، لكن لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن السعر والتوافر، ولكن من المتوقع أن يصدر الهاتف بسعر مناسب للغاية.