بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل رخيص من سامسونج سيبهرك بإمكانياته

يعد هاتف سامسونج Galaxy A73 5G الجديد، هو من أحدث الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا.

يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 778G 5G، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 108 ميجابكسل، و12 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، كما يدعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP67.

مميزات هاتف Galaxy A73 5G

يتميز هاتف Galaxy A73 5G بعدة مميزات أبرزها:

• شاشة كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث سلس.

• معالج قوي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة.

• كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 108 ميجابكسل.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• مقاومة الماء والغبار.

عيوب هاتف Galaxy A73 5G

يعاني هاتف Galaxy A73 5G من بعض العيوب أبرزها:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي.

• لا يدعم منفذ سماعات الأذن السلكية.

• يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات فقط.

سعر هاتف Galaxy A73 5G

يتوفر هاتف Galaxy A73 5G في مصر بسعر 15500 جنيه مصري للنسخة بسعة 128 جيجابايت، و17000 جنيه مصري للنسخة بسعة 256 جيجابايت.



بشكل عام، يعد هاتف Galaxy A73 5G من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة العليا، حيث يقدم أداءً قويًا وشاشة كبيرة بدقة عالية وكاميرا خلفية ممتازة.