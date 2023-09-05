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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل وشحن سريع جدا.. موبايل جديد من Oppo للفئة المتوسطة

بكاميرا 50 ميجابكسل
بكاميرا 50 ميجابكسل وشحن سريع جدا..موبايل جدي

ظهر هاتف أوبو Oppo A38 الأسبوع الماضي، واليوم، ظهر الجهاز  على موقع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمامًا كما توقعت التسريبات، يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشريحة للاتصال تدعم فقط تقنية LTE على الرغم من وجود شبكة 5G في جميع المناطق الرئيسية بالدولة.

 

مميزات هاتف Oppo A38

 

يأتي Oppo A38 بشاشة LCD قياس 6.56 بوصة ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس بنفس المعدل. هناك أيضًا نتوء على شكل نوتش في الجزء العلوي من الشاشة لكاميرا السيلفي التي تحتوي على مستشعر بدقة 5 ميجابكسل. يوجد كاميرتان في الجزء الخلفي، ولكن الكاميرا الرئيسية هي الوحيدة التي تعتبر فعليًا مفيدة. تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وتركيز تلقائي. الكاميرا الثانية هي مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بشريحة Mediatek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. يوفر فتحة بطاقة micro SD إمكانية زيادة التخزين الإضافي حتى 1 تيرابايت.

زودت Oppo A38 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحن SuperVOOC بقوة 33 واط بالإضافة إلى الشحن الأساسي بتقنية PD (9V/1.5A). قامت قسم Oppo AE بوعد بتوفير تحديثات للهاتف لمدة 2.5 عامًا، وهذا أمر جيد، نظرًا لأن هذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المنخفضة من نطاق الأسعار.

من بين الميزات الأخرى التي تستحق الذكر، القدرة على استخدام بطاقتي SIM، ومنفذ صوت بقياس 3.5 مليمتر، وتقنية البلوتوث الأحدث 5.3 وجميع معايير GNSS الرئيسية. سيتوفر هاتف Oppo A38 بلونين - الأسود والذهبي، ولكن ليس لدينا معلومات حول السعر أو التوافر حتى الآن.

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