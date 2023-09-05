200 ميجابكسل.. كاميرا خرافية في هواتف سامسونج الجديدة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S24 في أوائل العام المقبل ، ربما في يناير أو فبراير. أحد أبرز ما يميز Galaxy S24 Ultra هو الكاميرا. سيحتفظ الهاتف الرائد القادم بالكاميرا 200 ميجابكسل الموجودة في S23 Ultra ولكن وفقًا لشائعات جديدة ، هناك حقائق جديدة.

S24 Ultra يشاع أن يتميز بحساس ISOCELL HP2SX 200MP المطور

بدلاً من استخدام المستشعر القديم ، يُشاع أن S24 Ultra سيحتوي على مستشعر كاميرا 200MP ISOCELL HP2SX جديد. هذا المستشعر المطور هو أفضل من السابق ويمكنه تصوير مقاطع فيديو 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كما أنه يأتي مع ميزات متقدمة مثل تركيز تلقائي رباعي فائق Quad Phase Detection ويقدم أوضاعًا مختلفة لالتقاط الصور بدقة 12 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل. تم تسريب هذا المستشعر الأحدث بواسطة Ice Universe ، ويتميز بتنسيق بصري 1/1.3 بوصة وحجم بكسل 0.6 ميكرومتر.

إلى جانب الكاميرا الرئيسية ، سيكون الجهاز مزودًا بعدسة تليفوتوغرافية محسّنة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. و يُشاع أن S24 Ultra سيحتفظ أيضًا بكاميرات سيلفي 12 ميجابكسل وفائقة الاتساع 12 ميجابكسل و 10 ميجابكسل من الجيل السابق.

من المتوقع أن يتميز Galaxy S24 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي ، إلى جانب خيارات ذاكرة الوصول العشوائي 12GB و 16GB. من المتوقع أن تتراوح خيارات التخزين من 256GB إلى 1TB.

من المتوقع أن يتميز الجهاز بإطار من التيتانيوم ، وإطارات أعرض ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط ، ودعم الشحن اللاسلكي ، والقدرة على شحن الأجهزة الأخرى من خلال الشحن اللاسلكي العكسي.

من المتوقع أن يكون عرض S24 Ultra استثنائيًا من حيث السطوع ، ويحتمل أن يتجاوز سطوع 2200 شمعة وحتى يصل إلى 2800 شمعة. بالإضافة إلى ذلك ، تستكشف Samsung تقنيات البطارية المستوحاة من السيارات الكهربائية ، والتي يمكن أن تردي في سرعات شحن أسرع ، تصل إلى 65 وات.