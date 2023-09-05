عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

200 ميجابكسل.. كاميرا خرافية في هواتف سامسونج الجديدة

200 ميجابكسل..كاميرا
200 ميجابكسل..كاميرا خرافية في هواتف سامسونج الجديدة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S24 في أوائل العام المقبل ، ربما في يناير أو فبراير. أحد أبرز ما يميز Galaxy S24 Ultra هو الكاميرا. سيحتفظ الهاتف الرائد القادم بالكاميرا 200 ميجابكسل الموجودة في S23 Ultra ولكن وفقًا لشائعات جديدة ، هناك حقائق جديدة.

S24 Ultra يشاع أن يتميز بحساس ISOCELL HP2SX 200MP المطور

بدلاً من استخدام المستشعر القديم ، يُشاع أن S24 Ultra سيحتوي على مستشعر كاميرا 200MP ISOCELL HP2SX جديد. هذا المستشعر المطور هو أفضل من السابق ويمكنه تصوير مقاطع فيديو 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كما أنه يأتي مع ميزات متقدمة مثل تركيز تلقائي رباعي فائق Quad Phase Detection ويقدم أوضاعًا مختلفة لالتقاط الصور بدقة 12 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل. تم تسريب هذا المستشعر الأحدث بواسطة  Ice Universe ، ويتميز بتنسيق بصري 1/1.3 بوصة وحجم بكسل 0.6 ميكرومتر.

إلى جانب الكاميرا الرئيسية ، سيكون الجهاز مزودًا بعدسة تليفوتوغرافية محسّنة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. و يُشاع أن S24 Ultra سيحتفظ أيضًا بكاميرات سيلفي 12 ميجابكسل وفائقة الاتساع 12 ميجابكسل و 10 ميجابكسل من الجيل السابق.

من المتوقع أن يتميز Galaxy S24 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي ، إلى جانب خيارات ذاكرة الوصول العشوائي 12GB و 16GB. من المتوقع أن تتراوح خيارات التخزين من 256GB إلى 1TB.

من المتوقع أن يتميز الجهاز بإطار من التيتانيوم ، وإطارات أعرض ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط ، ودعم الشحن اللاسلكي ، والقدرة على شحن الأجهزة الأخرى من خلال الشحن اللاسلكي العكسي.

من المتوقع أن يكون عرض S24 Ultra استثنائيًا من حيث السطوع ، ويحتمل أن يتجاوز سطوع 2200 شمعة وحتى يصل إلى 2800 شمعة. بالإضافة إلى ذلك ، تستكشف Samsung تقنيات البطارية المستوحاة من السيارات الكهربائية ، والتي يمكن أن تردي في سرعات شحن أسرع ،  تصل إلى 65 وات.

Galaxy Galaxy S24 Ultra GALAXY S24 Samsung سامسونج أجهزة سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

موضوعات متعلقة

كسر الحواجز.. موبايل هواوي الجديد يبيع مليون وحدة في 5 أيام 

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل رخيص من سامسونج سيبهرك بإمكانياته

أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايلات في 2023..وعلاقات حب بين البشر والروبوتات

حقيقة تزويد هواتف iPhone بشاحن Type C

قبل مؤتمر Apple.. مميزات iOS 17 الجديد

لتيسير الوقت.. أسهل طريقة لتحويل الصورة إلى كتابة

علاقات حب بين البشر والروبوتات.. ظاهرة جديدة تثير التساؤلات

أفضل موبايلات في 2023

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

توقيف شخصين بسبب حفرة في سور الصين العظيم

سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

السيسي: تم بناء قاعدة بيانات حقيقية خلال الـ 5 سنوات الماضية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية علمي وأدبي بنسبة نجاح 70.36%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ