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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خدعة على جوجل لحجز تذاكر الطيران برخص التراب

خدعة على جوجل هتخليك
خدعة على جوجل هتخليك تحجز تذاكر الطيران برخص التراب

تم تحديث Google Flights مؤخرًا بمزيد من المعلومات التي يمكن أن تساعدك في توفير المال عن طريق حجز رحلة خلال فترات زمنية محددة.

على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لقضاء إجازة عائلية في فلوريدا في فصل الشتاء وترغب في حجز رحلاتك الجوية، ستخبرك Google ما إذا كانت الأسعار أقل أو أعلى من المتوسط في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أفضل وقت لحجز الرحلة للحصول على أفضل صفقة.

وفقا لوكالة CNBC التي أقامت التجربة باستخدام رحلة إلى ميامي من 5 ديسمبر إلى 19 ديسمبر كمثال. ذكر Google أن الأسعار أقل من المعتاد، حوالي 58 دولارًا لرحلة ذهاب وعودة على طيران فرونتير. هذا يشير إلى أنه يجدر بك حجز الرحلة الآن.

في مثال منفصل، حاولت CNBC حجز رحلة إلى كانكون من 6 مارس إلى 13 مارس. قال Google إن السعر، حوالي 282 دولارًا، كان معتادًا، ولكن من المحتمل أن تنخفض الأسعار إذا تمكنت من انتظار حجز الرحلة بين 11 نوفمبر و 9 فبراير.

"تتم العثور على أدنى الأسعار لرحلات مماثلة إلى كانكون عادة في غضون 1-4 أشهر من تاريخ الانطلاق"، كما أخبرهم موقع Google Flights. "تتراوح الأسعار خلال هذا الوقت بحوالي 40 دولارًا أرخص بمتوسط".

 

كيفية العثور على أرخص وقت للسفر باستخدام Google Flights

 

1- يمكنك تجربته بنفسك عن طريق الذهاب إلى [https://flights.google.com ↗](https://flights.google.com) على هاتفك.
2- أدخل المكان الذي ترغب في الذهاب إليه وتواريخ المغادرة الخاصة بك، ثم اضغط على "تم".
3-سيخبرك Google في الجزء العلوي، قبل قائمة الرحلات المغادرة، ما إذا كانت الأسعار معتادة أم لا.
4- اضغط على السهم النازل لمعرفة المزيد، مثل أفضل وقت لحجز الرحلة.

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