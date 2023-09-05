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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 439 مريضاً خلال قوافل طبية ضمن التحالف الوطني بكفر الشيخ

قوافل طبية
قوافل طبية

شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني، لجمعية الأورمان، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ،  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها للمرضى والمترددين عليها، من عدد من القرى، مشيراً إلى أن أنه جرى تنظيم قوافل علاجية، تم إجراء الكشف الطبي خلالها على 439 مريضاً، وإجراء الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الاورمان، من قرى الدقاينة، والزهراء وعزبة العرب وعزبة الروس مركز مطوبس، وقرية الشهابية، وقرية حماد، وقرية عميرة، بمركز البرلس، وعزبة العرب وكفر المدينة، ومحلة مالك ودسوق مركز دسوق.

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