أول تشغيل.. رحلة مصر الطيران تعود إلى القاهرة قادمة من السودان

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، صباح اليوم، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة الى مدينة بورسودان في دولة السودان، بواقع رحلة واحده يوميا أي بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

بحسب مصادر في مطار القاهرة، أقلعت رحلة مصر الطيران تحمل رقم MS865 من مطار القاهرة الدولي متجهة مباشرة الى بورتسودان في تمام الخامسة صباحا وعلي متنها 114 راكباً.

وقالت المصادر أن رحلة مصر للطيران، عادت قبل قليل، من ظهر اليوم، قادمة من السودان إلى مطار القاهرة تحمل رقم MS866، بعد ما وصلت هناك إلى صباح اليوم، وتم انهاء إجراءات الركاب وسط تسهيلات خاصة لركاب الرحلة القادمة من هناك.

واستقبل مطار بورسودان، رحلة مصر للطيران الأولى، ببروتوكول رش المياه على جسم الطائرة، وهو التقليد المتعارف عليه دوليا الترحيب بتشغيل خط جديد أو هبوط أول رحلة لطائرة جديدة إلى أرض المطار.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، من اندلاع اشتباكات ومواجهات داخل البلاد.