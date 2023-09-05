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رئيس التحرير
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مدبولي: القارة الإفريقية تشهد زيادة وتيرة وحدة التداعيات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية

الدكتور مصطفي مدبولي،
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

نقل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم خلال جلسة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ في نيروبي، معقبا: “لمن دواعي سروري وفخري أن أشارك فى إسم مصر فى إجتماع رفيع المستوي”.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء، لدولة كينيا، قائلا: “يأتي هذا الإجتماع بعد أشهر قليلة من نجاح مصر وقارتنا الإفريقية فى إستضافة أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ، بل وفى تاريخ العمل متعدد الأطراف حتي الأن”.

وتابع: “تأتي قمتنا اليوم فى الوقت الذى يشهد فيه عالمنا وبصفة خاصة فى قارتنا الإفريقية زيادة وتيرة وحدة التداعيات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية، من موجات جفاف إلى حرائق غابات ، ومن أعاصير قاتلة إلى زيادة فى ارتفاع سطح بشواطئ مصر والدول الإفريقية المتوسطية، ولكنها تؤثر فى مجتمعنا وبلداننا الإفريقية”.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي أجندة المناخ الدولي مجلس الوزراء التغيرات المناخية

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