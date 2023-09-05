نشطاء يطالبون مجموعة العشرين بزيادة الضرائب على الأغنياء| تفاصيل

قال نشطاء إنه يتعين على الاقتصادات المتقدمة والناشئة أن تغتنم فرصة انعقاد قمة العشرين في نهاية هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق دولي لزيادة ضرائب الثروة على الأثرياء في العالم.

وفي رسالة مفتوحة إلى مجموعة العشرين قبل اجتماعها في دلهي، تقول المجموعة التي تضم ما يقرب من 300 مليونير واقتصاديين وسياسيين، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الثروة المتطرفة من "تآكل مستقبلنا الجماعي".

وتحث الرسالة، التي من بين الموقعين عليها وريثة ديزني أبيجيل ديزني والفنانين بريان إينو وريتشارد كيرتس، مجموعة العشرين على إظهار نفس التعاون العالمي الذي أظهرته في ضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات حدًا أدنى من الضرائب للموافقة بشكل جماعي على ضريبة الثروة.

وفي ظل الانقسامات العميقة بين أعضاء مجموعة العشرين، لا يُتوقع الكثير من قمة نهاية هذا الأسبوع، لكن أولئك الذين يطالبون بفرض ضريبة على الثروة قالوا إن الوقت قد حان لكي يستمع القادة إلى الرأي العام.

وتقول الرسالة التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية اليوم، الثلاثاء: "لقد تم بالفعل إنجاز الكثير من العمل. هناك وفرة من المقترحات السياسية بشأن الضرائب على الثروة من جانب بعض كبار الاقتصاديين في العالم. الجمهور يريد ذلك. نريدها. والآن كل ما هو مفقود هو الإرادة السياسية لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت لتجده".

وفقًا للنشطاء، فإن الثروة المجمعة لأولئك الذين لديهم أصول تزيد على 50 مليون دولارتضاعفت إلى 11.8 تريليون دولار، ويأتي أربعة سنتات فقط من كل دولار من إيرادات الضرائب من ضرائب الثروة.

ومن بين الموقعين الآخرين السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، ورئيسة الجمعية العامة السابقة للأمم المتحدة ماريا إسبينوزا، والاقتصاديون جابرييل زوكمان، وجياتي جوش، وكيت راورث، وجو ستيجليتز، ولوكاس تشانسيل، وتوماس بيكيتي.

وتقول الرسالة إن مجموعة العشرين - المؤلفة من مجموعة الدول السبع الغنية مع دول الأسواق الناشئة الرائدة مثل الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا - يجب أن توافق بشكل جماعي على زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء ووقف المنافسة والتجنب الضريبي من قبل الدول الكبرى.