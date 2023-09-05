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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصادر سودانية لـ صدى البلد: مصر للطيران أول شركة خارجية تشغل رحلات لـ بورسودان

أولى رحلات مصر الطيران
أولى رحلات مصر الطيران إلى السودان

صرحت مصادر خاصة بشركة مطارات السودان، أن الخطوط الجوية المصرية ( مصر للطيران ) أول شركة طيران خارجية تشغل رحلات جوية إلى السودان منذ بداية الأحداث هناك، مؤكدا على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة مع صدى البلد، إن الرحلة المصرية وصلت بسلام إلى السودان صباح اليوم، وتم استقبالها بترحاب كبير، وسط تسهيلات خاصة للقادمين على متن الرحلة المصرية.

أولى رحلات مصر الطيران إلى السودان

وكشف المصادر السودانية، أن المجال الجوي السوداني أصبح مفتوحا من الجزء الشمالي والشرقي من السودان بطلب من شركات الطيران بغرض العبور الجوي، مؤكدا أن المجال السوداني أصبح مؤمنا بالكامل ويستطيع استقبال أي رحلات مع استقرار الأوضاع.

وأكدت المصادر، أن أي شركة طيران لديها الرغبة لنقل الركاب أو البضائع سوف تجد التصديق اللازم والتصريح لها بالهبوط خاصة بأن بعض الدول بدأت بنقل سفارتها بالفعل إلى مدينة بورتسودان.

وحول الأوضاع في مطار العاصمة ( مطار الخرطوم)، قالت المصادر إن مطار الخرطوم سيطرت عليه السلطات وهو الآن في مرحلة طرد المتمردين، ولكن تشغيله قد يحتاج إلى بعض الوقت لأن المطار سوف يحتاج إلى إعادة تأهيل.

ونوهت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تشغيل للمزيد من رحلات الطيران العالمية مثل التركية والسعودية والقطرية إلى جنوب السودان خاصة بعد نقل سفارات الدول إلى هناك.

أولى رحلات مصر الطيران إلى السودان

وانطلقت فجر اليوم أولى رحلات مصر للطيران، المباشرة إلى مدينة بورسودان والتي تحمل رقم MS856 وعلى متنها 120 راكب، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان ، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها  مصر للطيران الناقل الوطني نحو التوسع فى شبكة خطوطها الجوية  داخل القارة الأفريقية و في ضوء توجيهات الدولة المصري لتعزيز التعاون وتكثيف التواجد داخل القارة السمراء.

وعادت رحلت مصر الطيران بسلام ظهر اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة  12:20 ظهرا  قادمو  من مطار بورسودان الدولي وعلى متنها 115 راكب، ويعد تشغيل خط مدينة بورسودان من الخطوط الواعدة حيث يساهم في زيادة الحركة الجوية والتجارية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
 

أولى رحلات مصر الطيران إلى السودان

 

مصر للطيران مدينة بورسودان

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