زراعة الوادي الجديد تبحث معوقات المزراعين في صرف الأسمدة

بحث وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين فى صرف الأسمدة، ومناقشة برنامج خطة المرور على الجمعيات التعاونية الزراعية، والتشديد على تجهيز رصيد الأسمدة اليومي لكل جمعية زراعية وارسالة يوميا، ومناقشة كل مدير جمعية لمستوى الخدمة المقدم للفلاحين والمزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزراة اليوم/الثلاثاء/مع العاملين بإدارة التعاون الزراعي بالخارجة ومديري الجمعيات الزراعية بالخارجة، بحضور محمد فهيم يوسف، مدير شئون التعاون الزراعي، والمهندس سمير حسين ، مدير ادارة التعاون التعاون الزراعي بالخارجة، ومديري الجمعيات ورؤساء مجلس الإدارة لكل جمعية.

وأشاروكيل الوزارة إلى رفع كفاءة الجمعيات التعاونية وحل المشاكل التي تعوق سير العمل بها من الناحية الفنية والمالية والإدارية، وتجهيز خطة العمل بالجمعيات خلال الموسم الشتوي.