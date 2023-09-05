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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماية بحيرة قارون من التلوث.. مياه الفيوم تتابع برنامج توسعات الصرف الصحي

قيادات شركة مياه
قيادات شركة مياه الشرب بالفيوم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعاََ موسعاً بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي بمشروعات توسعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف مواقع العمل والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومرفق الاستثمار الأوروبي NIF 


وذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIUز

 

وأكد النجار خلال الاجتماع، أهمية التواصل مع جميع الجهات والشركات المعنية بتنفيذ المشروعات والوقف على المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال التنفيذ والعمل على سرعة إيجاد الحلول المناسبة، ودفع عجلة التنفيذ وزيادة معدلات الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة لضمان دخول المشروعات الخدمة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

 

وأوضح أهمية وضع الخطط التصحيحية والتقييم والمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والأعمال اليومية لشركات المقاولات لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج ورصد شكاوى المواطنين والتواصل المجتمعي بصفة مستمرة بالقرى الجاري بها تنفيذ المشروعات والعمل على إيجاد حلول لتك الشكاوى

 

وأشار النجار إلى أن برنامج توسعات الصرف الصحي يهدف لخدمة 57 قرية بالصرف الصحي والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف أثر التلوث على بحيرة قارون.

 

 

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