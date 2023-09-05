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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية: الإقبال على مراكز المشورة الأسرية فاق التوقعات

برنامج من مصر
برنامج من مصر

قالت الدكتورة عبلة الألفي المشرف على مبادرة الـ"1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، إن المبادرة استهدفت 10 محافظات حتى 30 مارس 2024، ثم باقي المحافظات حتى 2025، مشيرة إلى أن الشعب المصري بحاجة لمن يهتم ويحترم خصوصيته.

 

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه يتم تدريب الشباب على سبل تقديم المشورة الأسرية، وهناك تجاوب كبير.

 

وذكرت أن هناك إقبال كبير على مراكز المشورة الأسرية بشكل فاق التوقعات، مشددة على أن الأسر المتوسطة قادرة على توفير 45% من دخلها الشهري إذا اهتمت بنفسها.

الأسرة المصرية الدكتورة عبلة الألفي الاعلامي عمرو خليل مراكز المشورة الأسرية الشعب المصري

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