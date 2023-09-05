أمريكا تعلن إجراء تجارب نووية غدا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستجري اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات غدا الأربعاء في تجربة روتينية للتأكد من جاهزية القوات النووية.

يأتي ذلك القرار، في وقت تزداد فيه التوترات مع كوريا الشمالية بعد أن اتهمتها أمريكا بتزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: “لجوء روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة دليل على فعالية العقوبات وتراجع صناعة الأسلحة الروسية”.

وأعلن البيت الأبيض أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في روسيا في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أمس الإثنين، إنه "كما سبق لنا وأن حذرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين البلدين تتقدم بشكل حثيث.. ولدينا معلومات مفادها أن كيم جونج أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حوارا دبلوماسيا في روسيا على مستوى القادة".