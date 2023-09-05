عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملات نظافة خارج وداخل المدارس والمعاهد الأزهرية

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة بالتعاون بين مجالس المدن، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024م، تنفيذاً لتكليفات الوزير اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات نظافة داخل وخارج المدارس وحول الأسوار، وتطهير وتعقيم المدارس، ومراجعة كافة الاستعدادات، ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس.

محافظ كفر الشيخ ونائبه يبحثان سبل تفعيل لمبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة

محافظ كفر الشيخ يبحث مع أعضاء مبادرة "أبدأ" سبل التعاون المشترك

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة داخل وخارج المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك في اطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية، إضافة لمتابعة حاله المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس، وغسيل خزانات المياه، وتهذيب وتقليم، ومنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة المرورية.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل بالمدارس، وبالمعاهد الأزهري، استعداداً للعام الدراسي الجديد، كما تابع أعمال النظافة بأحياء وقرى الرياض.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة وأعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع وميادين المدينة، ورفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها.

التربية والتعليم الحركة المرورية الدراسي الجديد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المعاهد الأزهرية النظافة والتجميل تعقيم المدارس تطوير الصناعة تطهير وتعقيم جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين داخل المدارس سبل التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

لسنا جهة اختصاص..رد عاجل من الشباب والرياضة على شكوى بيراميدز ضد الشحات

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

حظر حساب اتحاد جدة.. فيديو محمد صلاح يثير جدلا واسعا| ما حقيقته؟

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يبحثان سبل تفعيل لمبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة

خسارتنا لا تقدر.. أول بيان لـ«مياه كفر الشيخ» عن غرق عاملين ببيارة صرف

محافظ كفر الشيخ ينعى عاملين توفيا أثناء عملهما بمحطة صرف بيلا

مصرع عاملين غرقا في بيارة صرف صحي بكفر الشيخ

فحص وعلاج 439 مريضاً خلال قوافل طبية ضمن التحالف الوطني بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة وتهذيب الأشجار في بيلا

خلال جولة تفقدية.. محافظ كفرالشيخ يجازي 3 موظفين ويضبط جرارا أتلف الأسفلت

مديرية شباب كفر الشيخ تفوز بالمركز الأول في الدوري المعلوماتي الثقافي بمهرجان «إبداع»

ترشيحاتنا

علي جمعة: التسليم لله تعالى يصل بالإنسان إلى الراحة والهدوء

تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

بعد الانتقال له.. معلومات عن نادي ضمك فريق طارق حامد الجديد

تونس.. الشرطة تلقي القبض على منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة

قرار جمهوري بالأسماء.. تعيين 67 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

روسيا تكشف موعد بدء استخدام الروبل الرقمي في التسويات الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

بلاش تاكلها.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الشخير أثناء النوم

فيديو

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ