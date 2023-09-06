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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برامج ضارة.. ومستخدمو هواتف شاومي يشتكون.. ما القصة؟

برامج ضارة.. ومستخدمو
برامج ضارة.. ومستخدمو هواتف شاومي يشتكون .. ما القصة ؟

كشفت تقارير أن هناك عددا من مستخدمي هواتف شاومي يشتكون من أنهم قد عثروا على برامج ضارة تخترق المتصفح على هواتفهم. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن عدد من مستخدمي هواتف شركة شاومي زعموا أن هواتف شاومي الذكية الخاصة بهم تحتوي على برنامج ضار يسمى Mintnav، والذي يُزعم أنه يخترق متصفح Chrome “كروم” .   

 

واشتكى المستخدمون على موقع التواصل Reddit من أن هناك عددا من البرامج الضارة الموجودة على هواتفهم. 

 

وقال أحد المستخدمون إنه رأى مؤخرًا على جميع هواتف شاومي الخاصة به أن الصفحة الرئيسية الخاصة في جوجل كروم، قد تم تغييرها إلى موقع باسم "Mintnav"، ونصح المستخدم بالحرص على تغييره. كما اشتكى العديد من مستخدمي تويتر أيضًا من نفس الشئ. 

 

وفقا للموقع فإنه من غير الواضح كيف وصل هذا البرنامج غير المعروف طريقه إلى هواتف شاومي، .حيث ليست هناك شكاوى حول Mintnav من مستخدمي العلامات التجارية الأخرى أو من الممكن أن تكون هذه البرامج الضارة المزعومة قد ظهرت على هواتف شاومي الذكية بعد التحديث. 

 

وحتى هذه اللحظة لم يتسنى معرفة دقة هذه المعلومات، ومدى تأثيرها على الهواتف وأعدادها، وهل هي برامج ضارة بالفعل، أم أنها مجرد أخطاء تقنية نتيجة للتحديثات. 

 

كما لم تصدر شركة شاومي بيانا حول أية تفاصيل تخص هذه المشكلة، ومدى تأثيرها لعى المستخدمين، حتى هذه اللحظة. 

 

 

  

 

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