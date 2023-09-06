هل أرسلت أمريكا شحنة من ذخائر اليورانيوم المنضب لـ أوكرانيا.. البنتاجون يرد

امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن الإعلان عن أي معلومات حول توريدات قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "ليس لدي ما أعلن عنه حتى اليوم بهذا الشأن".

وأضاف: "إذا كان أو عندما سيكون لدينا أي إعلان عن إرسال المساعدات العسكرية الجديدة، فإننا سنقوم بذلك".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت السبت، إرسال أول شحنة ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وذلك في تصعيد جديد في إطار العملية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح مسؤولون لوكالة "رويترز" أن هذه الطلقات، التي يمكن أن تساعد في تدمير الدبابات الروسية، هي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وقال أحد المسؤولين إن حزمة المساعدات القادمة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار حسب ما تتضمنه.