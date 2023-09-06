عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل أرسلت أمريكا شحنة من ذخائر اليورانيوم المنضب لـ أوكرانيا.. البنتاجون يرد

ذخائر اليورانيوم
ذخائر اليورانيوم المنضب

امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن الإعلان عن أي معلومات حول توريدات قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "ليس لدي ما أعلن عنه حتى اليوم بهذا الشأن".

وأضاف: "إذا كان أو عندما سيكون لدينا أي إعلان عن إرسال المساعدات العسكرية الجديدة، فإننا سنقوم بذلك".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت السبت، إرسال أول شحنة ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وذلك في تصعيد جديد في إطار العملية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح مسؤولون لوكالة "رويترز" أن هذه الطلقات، التي يمكن أن تساعد في تدمير الدبابات الروسية، هي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وقال أحد المسؤولين إن حزمة المساعدات القادمة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار حسب ما تتضمنه.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون توريدات قذائف اليورانيوم أوكرانيا الدفاع الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

تطور خطير.. هل تشارك النمسا بجنودها في الحرب الروسية الأوكرانية؟

بتهمة الخيانة العظمى.. روسيا تعتقل مواطنًا نقل معلومات حساسة لـ أوكرانيا

مش هنافس.. تعليق صادم من نجم الزمالك السابق بشأن لقب الدوري

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ