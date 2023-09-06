بتصاريح مزوّرة.. أوكرانيا تضبط أكثر من 20 ألف مجند حاولوا الفرار من الحرب

منع حرس الحدود الأوكراني أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الحرب الروسية، وذلك بطرق غير شرعية واحتيالات.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم حرس الحدود أندريه ديمشينكو لبرنامج إخباري تلفزيوني الثلاثاء: "احتجز حرس الحدود حوالي 14 ألفا و600 شخص في المجموع، يحاولون مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ 24 فبراير من العام الماضي".

وأضاف أنه تم القبض على الهاربين على "الحدود الخضراء" خاصة مع رومانيا ومولدوفا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر حرس الحدود أنه اعتقل حوالي 6200 رجل وبحوزتهم تصاريح خروج مزورة.

وفي بداية الحرب، أمرت أوكرانيا بتعبئة عامة مع حظر على مغادرة الرجال المجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.