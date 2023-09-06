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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة بيلاروسيا تمنع تجديد جوازات سفر مواطنيها من خارج البلاد

لوكاشينكو
لوكاشينكو

 

قال المكتب الرئاسي في بيلاروسيا، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وقع مرسوما يمنع مواطنيه من تجديد جوازات سفرهم من خارج البلاد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويحدد المرسوم الأعمال التوثيقية التي يُسمح للبعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا بالقيام بها. ولا تشمل القائمة تجديد أو إصدار جوازات سفر جديدة.

وفر ما لا يقل عن 200 ألف إلى 500 ألف شخص من بيلاروسيا منذ حملة المطاردة الحكومية التي أعقبت إعادة انتخاب لوكاشينكو المتنازع عليها في أغسطس 2020، وفقًا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعمل مع الدول المضيفة لحل الوضع وإعداد جواز السفر البيلاروسي الجديد". 

 

أضافت "بينما تتخلى الدولة عن واجبها في رعاية مواطنيها، فإننا لن نفعل ذلك!".
 

جاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي أن المرسوم يهدف إلى تحسين “ترتيب الإجراءات الإدارية وتحسين أنشطة البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لبيلاروسيا”.

ولا يدخل المرسوم حيز التنفيذ إلا بعد نشره من قبل مكتب الرئاسة.
 

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