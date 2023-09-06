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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبادل طلابي.. تفاصيل زيارة وفد من جامعة المنوفية لـ«تربية نوعية» بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت كلية التربية النوعية جامعة بنها، وفدا طلابيا من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الكليتين، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن التبادل الطلابي مع الجامعات الأخرى يساعد على اكتساب المعرفة وتكوين شبكة علاقات وصداقات بين طلاب جامعة بنها مع زملائهم في كافة الجامعات المصرية مما يساهم في بناء شخصيتهم.

من جهته، قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها، إن الكلية حريصة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابى والمساهمة فى دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

وأضافت الدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الذين سجلوا مقررات من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية 44 طالبا وطالبة، وأن عدد المقررات التي تم تسجيلها 63 مقررا، وذلك في إطار التعاون بين كليتي التربية النوعية بجامعتي بنها والمنوفية.

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IMG-20230906-WA0005
IMG-20230906-WA0003
IMG-20230906-WA0003
جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الجامعات المصرية القائم بعمل رئيس جامعة بنها مؤسسات التعليم العالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس جامعة بنها

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