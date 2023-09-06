عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق مبادرة المرأة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة هواوي

صدى البلد

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادره "المرأة في مجال التكنولوجيا"، وذلك بهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالشراكة مع شركة هواوي الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيدة بدعم " هواوي " للمبادرة التى تعد الأولى من نوعها، مؤكدة على أهمية تمكين النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما يساهم في رفع الوعي بفرص التمكين التكنولوجي المتاحة أمام المرأة، من خلال تقديم التوعية والتدريب وبناء القدرات الرقمية، وبما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، معرية عن املها فى ان يصل التدريب لاكبر عدد من السيدات فى مختلف المحافظات.

فيما أكد السيد مابن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر: “تولي شركة هواوي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأهيل الكوادر منهن على أحدث المهارات الرقمية ومهارات المستقبل اللازمة للنجاح، لذلك فنحن سعداء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم التحول الرقمي وزيادة فرص العمل للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي”.

 

كما أوضحت الأستاذة  انجى اليمانى المديرة الوطنيه لبرنامج الشمول المالى بالمجلس القومى للمرأه أنه بمجرد إطلاق المبادرة تقدمت الدفعه الأولى من النساء اللاتي يتم تدريبهن من قبل مدربات معتمدات من أكاديميات هواوي خلال المبادرة وصل عددهن إلى 1700 سيده و تم تدريب أكثر من 200 سيده خلال أسبوعين، مؤكدة ان التدريبات مستمرة لتمكين أكبر عدد من الفتيات الواعدات فى مجال النكنولوجيا.

 

ومن جانبها، أشارت المهندسة أسماء سراج الدين، الرئيس التنفيذى لأكاديميات هواوي مصر، إلى أن المبادرة تتيح الفرص لكافة السيدات والفتيات من جميع أنحاء الجمهورية على الحصول على التدريبات مكثفة أونلاين وذلك لإعداد جيل متخصص في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والسحابة وغيرها مما يؤهلهن للعديد من فرص التوظيف ويساعد في تمكين الفتيات، ويستهدف التعاون تدريب 2000 سيدة في جميع أنحاء الجمهورية في خلال عامين.

هذا وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة وشركة هواوي لإهداء 100 لابتوب لتيسير المجالات التدريبية، حيث وقع البرتوكول كلا من السيد مابن، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر والأستاذة  إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وبحضور عدد كبير من قيادات المجلس القومي للمرأة وشركة هواوي .

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "المرأة في مجال التكنولوجيا" تنقسم إلى ثلاث برامج رئيسيه (التكنولوجيا معها، ومن أجلها، وبقيادتها)، حيث يتم تقديم تدريبات مختلفة داخل كل برنامج للتناسب مع كافة السيدات، سواء كن متخصصات أو غير متخصصات وذلك لمساعدتهن على إيجاد مجالات جديده وخلق فرص عمل مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم اختيار بعض المتدربات المتميزات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للحصول على تدريبات ليصبحن بعد ذلك مدربات معتمدات ومؤهلات ويشجعن غيرهن على الحصول على تدريبات وإيجاد فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

IMG-20230906-WA0038
IMG-20230906-WA0038
IMG-20230906-WA0042
IMG-20230906-WA0042
IMG-20230906-WA0041
IMG-20230906-WA0041
IMG-20230906-WA0039
IMG-20230906-WA0039

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين أوميروف وزيرا جديدا للدفاع

وزير خارجية المغرب: نسعى لخلق أجواء مناسبة لتجاوز الخلافات البينية

رئيس رومانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن سقوط أجزاء من مسيرات روسية داخل بلاده

الموت يفجع الفنان طه دسوقي.. تفاصيل

القومي للمرأة يطلق مبادرة المرأة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة هواوي

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تركيا إلى 5 أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

فيديو

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ