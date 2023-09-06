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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأونروا للجامعة العربية: وضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين تدهور بشكل كبير

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل منبراً بالغ الأهمية ويحظى بالأولوية لدي بصفة خاصة، نظرا لمصلحتنا المشتركة في ضمان الحفاظ على حقوقهم، لافتا الى أنه منذ آخر مرة خاطبت فيها المجلس في مارس، تدهور وضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة بشكل أكبر.  

وأضاف فيليب خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين والاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة إلا مجرد مثالين على التطورات المقلقة، مشيرا الى أن غزة شهدت تصعيدا متجددا وسط حصار خانق مستمر يحرم سكان القطاع من النمو الاقتصادي أو أي نوع من الحياة الطبيعية.  

وأشار إلى أنه فيما يتعافى اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من الزلزال المدمر بدون دعم كاف، ما يزال 180,000 لاجئ فلسطيني في الأردن، ممّن فروا من سوريا أو من غزة عام 1967 يعيشون في فقر وديون متزايدة.  

واوضح أنه طوال 75 عاما، قدمت الأونروا خدمات شبيهة بالخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى إدارتها للمدارس والمراكز الصحية والحماية الاجتماعية، استجابت الوكالة أيضا للأزمات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والنقدية وإعادة تأهيل المساكن المتضررة.

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