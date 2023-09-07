قريبًا.. مجدي الجلاد يعود إلى هذه الشاشة ببرنامج جديد ومحتوى مختلف

علم موقع صدى البلد، أن الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بصدد العودة قريبًا إلى الشاشة من خلال برنامج جديد بشكل ومحتوى متجدد ومختلف.

ويقدم مجدي الجلاد برنامجه الجديد عبر قناة Mbc masr التي تبث من داخل مصر، حيث يقدم برنامجًا بقالب وصبغة إنسانية، وكان الجلاد يقدم برامج التوك شو السياسية والتحليلية والحدثية في وقت سابق.

وكانت لمجدي الجلاد سابقة في التقيم التلفزيوني عبر أكثر من شاشة مصرية، فقدم برنامجه السياسي الأشهر " لازم نفهم" بالإضافة إلى برامج أخرى وهي معالي المواطن، وإنت وضميرك، و 2x2.