ميسي يحدث طفرة في اشتراكات خدمة آبل لمشاهدة الدوري الأمريكي لكرة القدم

استطاع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أن يحدث طفرة لشركة آبل وذلك بعد وصول أعداد الاشتراكات في منصة +Apple TV للبث المباشر إلى أعداد قياسية لمشاهدة مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهدت باقة MLS Season Pass من خدمة +Apple TV التي تبث مباريات كرة القدم، نموًا بنسبة 1690٪ في عمليات الاشتراك في اليوم الذي لعب فيه ميسي لأول مرة مع فريقه الجديد "إنتر ميامي"، وفقًا لشركة التحليلات Antenna.

وتُظهر البيانات التي تم إصدارها حديثًا أن الخدمة المخصصة كانت تحتوي على حوالي 6 آلاف اشتراك في اليوم السابق، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 110 ألف اشتراك في أول ظهور لـ ميسي في 21 يوليو الماضي في الدوري.

وقالت شركة التحليلات Antenna إن ما يقرب من نصف الاشتراكات الموسمية في MLS حتى الآن حدثت في يوليو بعد انضمام ميسي إلى الدوري، مما يدل على زيادة الاهتمام الذي جلبه ميسي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووجد بحث الشركة أيضًا أن 15% من المشتركين في MLS Season Pass أصبحوا أيضًا مشتركين في خدمة +Apple TV.

وفقا لشبكة "سي إن إن" فإن بيانات Antenna تتضمن فقط عمليات الاشتراك في الولايات المتحدة، لذلك فهي لا تعكس بشكل كامل الجاذبية العالمية التي من المحتمل أن يتمتع بها النجم الدولي.

وفي الصيف الماضي، وقعت شركة آبل عقدًا مع الدوري الأمريكي لكرة القدم لمدة 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار لبث المباريات دوليًا، لتصبح أول صفقة رياضية كبرى للشركة .