محمد عبد الهادي: أزمات القلب المفاجئة السبب الأول للوفيات حول العالم.. فيديو

أكد الدكتور محمد عبدالهادي مديرالمعهد القومي لـ القلب، أن السبب الأول للوفيات حول العالم هو أزمات القلب المفاجأة، التي تتمثل في جلطات القلب، و إعتلال كهرباء القلب الذي يؤدي إلى توقف عضلة القلب المفاجئ.

نسبة الوفيات في مصر بسبب أزمات القلب الحادة في عام 2022 بلغت 46%



وأضاف محمد عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "CBC"، ان نسبة الوفيات في مصر بسبب أزمات القلب الحادة في عام 2022 بلغت 46%، مؤكداً أن الوقت في أزمات و جلطات القلب يمثل حياة.



وأشار مدير المعهد القومي لـ القلب إلى، أن أي شخص يصاب بأزمة قلبية يتصل على 16474 للمساعدة العاجلة ، وهذا الرقم على مستوى الجمهورية.