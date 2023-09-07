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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصة دون كيشوت أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، قصة (دون كيشوت)، عن رواية ميغيل دي سيرفانتس، ترجمة: د. هاشم حمادي.

تصف هذه الحكاية المقتبسة عن رواية الكاتب الإسباني الكبير "ميغيل دي سيرفانتس"، التي تحمل العنوان نفسه، مغامرات دون كيشوت وتابعه (حامل سلاحه) سانشو بانسا، ويا لها من مغامرات!
مبارزة الطواحين الهوائية، المعركة مع البغّالة، معركة الخان، تحرير المحكومين بالأشغال الشاقة.


يسخر الكاتب من فروسية دون كيشوت المجنونة، لكنه يتعاطف مع مآثره الفردية، ويشاطره أفكاره السامية عن الشرف والعدل والدفاع عن البؤساء والضعفاء الذين ضامهم الأقوياء.

قصة (دون كيشوت)، عن رواية ميغيل دي سيرفانتس، ترجمة: د. هاشم حمادي، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب قصة دون كيشوت ميغيل دي سيرفانتس مغامرات دون كيشوت الطواحين الهوائية

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