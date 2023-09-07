السودان .. أول تعليق من الدعم السريع على قرار البرهان بحلها

وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، أن "قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا".

وأصدر عبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.

وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وبحسب بيان المجلس، يأتي قرار حل قوات "الدعم السريع" من جانب البرهان "بسبب انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين".