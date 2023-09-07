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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل من الأفضل شراء هاتف آيفون جديد في الوقت الحالي؟.. خبراء يجيبون

الموعد الأفضل لشراء
الموعد الأفضل لشراء هاتف آيفون جديد

يتساءل الكثير من راغبي شراء هواتف آيفون بشأن الموعد الأفضل لشراء هاتف آيفون جديد من الطرز الأقدم، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق شركة آبل لهواتفها الأحدث iPhone 15، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في 12 سبتمبر.   

 

ويختلط الأمر على راغبي الشراء عادة حول الوقت الأنسب لشراء هواتف iPhone 14 و iPhone 13 تحديدا، حيث يركز المستخدمون فقط حول شراء هذه الطرز دون اعتبار لإطلاق الهواتف الجديدة أو الاهتمام بها. 

 

وفي الوقت الحالي يبدأ سعر هاتف iPhone 14 الأساسي بسعر 799 دولارًا، وطراز iPhone 14 Pro بسعر 999 دولارًا، وفقا للتسعير الرسمي من الشركة في الأسواق العالمية. 

 

أما بالنسبة لهاتف iPhone 14 Plus فيبدأ من سعر  899 دولارًا، كما يبدأ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max من 1099 دولارًا. 

 

ويوصي خبراء من موقع Macworld راغبي الشراء بالانتظار حتى إطلاق هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 في 12 سبتمبر، حيث عادة ما تنحفض أسعار الطرز القديمة لآبل بمجرد الإعلان عن سعر الهواتف الجديدة. 

 

ويحذر الموقع من أنه حتى لو كنت ترغب في شراء iPhone 14 أو iPhone 13 في الوقت الحالي ، فمن الأفضل أن تنتظر بضعة أيام حتى إطلاق الهواتف الجديدة حتى لا تتكلف مبلغا أكبر، حيث من المرجح أن ينخفض السعر بمجرد توفر iPhone 15.

 

 

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