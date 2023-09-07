رضا عبد العال: فاروق جعفر سيفشل حال توليه رئاسة الزمالك بسبب المديونيات

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن أي رئيس سيتولي رئاسة نادي الزمالك في الدورة المقبلة سيكون مصيره الفشل بكل تأكيد بسبب تراكم مديونيات كثيرة متأخرة لأكثر من جهة داخل وخارج مصر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حتى لو ترشح فاروق جعفر لرئاسة نادي الزمالك في الدورة المقبلة سيفشل حال توليه رئاسة الزمالك بسبب المديونيات الكثيرة المتراكمة على النادي الأبيض".

وتابع:"المجلس القادم في نادي الزمالك أمامه عبئ ثقيل لحل الازمات التي تضرب القلعة البيضاء وتسوية غرامات الفيفا ودفع مستحقات اللاعبين المتأخرة ورواتب المديرين الفنيين".