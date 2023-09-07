تسريبات تكشف مفاجآت جديدة لهاتف جوجل المميز Google Pixel 8 Pro

كشفت تسريبات عدد من المفاجآت التي سيحصل عليها هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro والذي يعد النسخة الأكثر تميزا في سلسلة Google Pixel 8، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة في 4 أكتوبر القادم.

وبحسب موقع Laptop Mag فإن هاتف Pixel 8 Pro من جوجل سيحصل على ثلاثة ألوان مختلفة من بينها الأزرق والأسود، بالإضافة إلى مستشعر درجة الحرارة الخلفي الجديد، مع شريط كاميرا في الخلف.

وسيقدم هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية ذات عدسة عريضة مع عدسة فائقة الاتساع وعدسة تليفوتوجرافية تقدم تقريب بصري 5x جنبًا إلى جنب مع ميكروفون خلفي وفلاش LED.

وسيعمل هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro بمعالج من نوع Google Tensor G3 الجديد من تصنيع الشركة، مع عدد من القدرات البرمجية التي يقدمها أحدث نظام تشغيل من الشركة Android 14.

ومن المحتمل أن يتوفر هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من حوالي 1235 يورو، وذلك مع سعة تخزين 128 جيجابايت فقط، أما نسخة 256 جيجابايت فستكلف 1309 يورو.